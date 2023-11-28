Kazada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hakan Yıldırım yönetimindeki 33 AEM 832 plakalı tır, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy yolu Hacgediği Mahallesinde kontrolden çıkarak, dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldırım, aracın şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tırda sıkışan Yıldırım için çalışma yapan itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.