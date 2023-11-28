Aynı aileden 3 kişi öldü, 1 bebek ağır yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, bir buçuk yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Kaza, Mamak ilçesi Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B.'nin (53) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 BP 3988 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektirik direğine çarptı. Feci kazada araç içerisinde bulunan aile fertlerinden sürücü A.B. diğer aile fetletinden M. B. (52) ile E. B. (31) isimli kadınlar hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden 2022 doğumlu erkek bebek ise hastaneye nakledildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.