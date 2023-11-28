KKTC heyeti otel enkazına karanfiller bırakıp dua etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, 6 Şubat depreminde Kıbrıslı öğrencilerin hayatını kaybettiği Adıyaman İsias Otelinin enkazına karanfiller bırakarak dualar etti.

KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, beraberindeki heyetle birlikte 6 Şubat depreminde Kıbrıslı öğrencilerin hayatını kaybettiği İsias Otelinin enkazı başına geldi. KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ile beraberindeki heyete, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz da eşlik etti. Heyet buradaki otel enkazına karanfiller bırakarak hayatını kaybedenler için dua etti.

Yapılan dualar sonrası konuşan KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre,

“Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybolcu çocuklarımıza, antrenörlerine ve bazı ebeveynlerine maalesef mezar oldu. Görüyorsunuz ki civarda yıkılmayan binalarda var. Bu İsias Otelinin yapımında ciddi hatalar vardır, ciddi yapı bozuklukları vardır. Burası da çevredeki binalar gibi yıkılmaya bilirdi. Adıyaman genelinde de daha sağlam binalar yapılmış olsaydı burada da on binin üzerinde kayıp olmazdı. İsias otelde yıkılmazdı. Dolayısıyla yapıdan çalarak, binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun veya mal sahibi olsun ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı