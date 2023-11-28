- Sağlık

3 günlük bebeğin imdadına yetiştiler

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İlçede sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi. Van’ın Çatak ilçesinde sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.
3 günlük bebeğin imdadına yetiştiler mask
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Van’ın Çatak ilçesinde sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.
Çatak Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 günlük bebeğe sarılık teşhisi konuldu. Bebeğin ileri tektik ve tedavisinin yapılması için Van’a sevki yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü’nden talep edilen helikopter ambulansla Çatak ilçesinden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Kas 2023 - 20:33 - Sağlık

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