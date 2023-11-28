3 günlük bebeğin imdadına yetiştiler

Van’ın Çatak ilçesinde sarılık teşhisi konulan 3 günlük bebek, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.

Çatak Devlet Hastanesi’ne getirilen 3 günlük bebeğe sarılık teşhisi konuldu. Bebeğin ileri tektik ve tedavisinin yapılması için Van’a sevki yapıldı. Sağlık İl Müdürlüğü’nden talep edilen helikopter ambulansla Çatak ilçesinden alınan bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı