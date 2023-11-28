Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzeri, Yeni mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre H.M. idaresindeki Dacia marka 01 BYL 47 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 46 MA 5711 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.E. yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.