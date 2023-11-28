Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzeri, Yeni mezarlık kavşağında meydana geldi. İddiaya göre H.M. idaresindeki Dacia marka 01 BYL 47 plakalı otomobil ile H.E. idaresindeki 46 MA 5711 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.E. yaralanırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı