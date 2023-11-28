Tsunami değil, deniz taştı

Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam saatlerinde lodosun etkisini arttırması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Sahil alanda boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.
Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.