- Yaşam

Tsunami değil, deniz taştı

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Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu.

Tsunami değil, deniz taştı mask
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Tekirdağ'da etkili olan şiddetli lodos sebebiyle dev dalgalar oluştu, deniz taştı. Tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Tekirdağ'da öğlen saatlerinden itibaren şiddetli lodos etkili oldu. Akşam saatlerinde lodosun etkisini arttırması ile Tekirdağ'ın Süleymanpaşa kıyılarında dev dalgalar oluştu. Dev dalgaların oluşması sonucunda deniz sahile taştı. Denizin sahile taşmasıyla birçok alan su altında kalırken adeta tsunamiyi andıran görüntüler ortaya çıktı.
Sahil alanda boyu 10 metreye kadar çıkabilen dev dalgalar etkisini sürdürüyor.
# Tekirdağ, Lodos, tsunami, deniz, dalga, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

28 Kas 2023 - 20:23 - Yaşam

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