Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Club Brugge maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, antrenman öncesi saat 16.15’de BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı