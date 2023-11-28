28 Kas 2023 - 17:36- Gündem G:

Malatya çarşısının son hali böyle olacak

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Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak yaptığı açıklamalar ile dönüşüm projeleri için müjdeli haberi verdi. Malatya Milletvekili, “204 konut, 2 bin 56 dükkân ve 2 bin 260 bağımsız bölümün ihalesi tamamlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır” diyerek müjdeli haberi duyurdu ve çalışmaların hızla ilerlediğini bildirdi.
Malatya çarşısının son hali mask
Malatya çarşısının son hali
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Malatya AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Malatya'mızın yeniden inşası ve kalkınması adına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Emlak Konut GYO tarafından Battalgazi ilçesinde Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve konut alanlarındaki yerinde dönüşüm projeleri hızla ilerliyor” açıklamalarında bulundu.

“İHALESİ TAMAMLANMIŞ VE İNŞAATLARINA BAŞLANMIŞTIR”

Milletvekili Ölmeztoprak, “Toplamda yapılacak olan konut ve iş yerlerinden; 204 konut, 2 bin 56 dükkân ve 2 bin 260 bağımsız bölümün ihalesi tamamlanmış ve inşaatlarına başlanmıştır. BBu projeler, depremzedelerimizin güvenli yuvalara ve işyerlerine kavuşmalarını sağlamak adına önemli bir adımdır” dedi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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28 Kas 2023 - 17:36 Malatya- Gündem

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