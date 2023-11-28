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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 2 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

28 Kas 2023 - 17:19 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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