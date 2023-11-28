MHP İl Yönetiminden MESOB Başkanı Keskin’e ziyaret

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Gökhan Gök, “Malatya’nın deprem sürecinden bugüne Malatya ESOB Başkanımız Şevket Keskin’i sürekli sahada esnafımızın dertlerini çözüm noktasında girişimlerinden dolayı takdirle izliyoruz” dedi.

“MALATYA’NIN AYAĞA KALDIRILMASI İÇİN ÖNCELİKLE ESNAF AYAĞA KALDIRILMALI”

İl Başkanı Gökhan Gök, “Kıymetli başkanımızın güzel bir sözü, ‘Malatya’nın yeniden ayağa kalkması noktasında mutlaka öncelikle esnafın ayağa kaldırılması’ sözü bizlerinde desteklediğimiz bir söz. Sayın başkanımıza bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak il teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte yanında olduğumuzu bildirmek isterim. Kıymetli başkanım bir kardeşiniz olarak, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak çalışmalarınızda sürekli yanınızda olduğumuzu, Malatya’nın yerinden ayağa kaldırılması noktasında sizlerle birlikte yol yürümekten, omuz omuza olmaktan da onur duyacağımızı da belirtmek isterim” açıklamalarında bulundu.

“MALATYA’YI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUM”

MHP Heyetine ziyaretleri için teşekkür eden ve Malatya için her zaman birlikte çalışacaklarını ifade eden Başkan Keskin, “Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye’nin en önemli partilerinden bir tanesidir. MHP Devletine, milletine, bayrağına sahip çıkan ve onun mücadelesini veren önemli bir partimizdir. MHP Malatya İl Teşkilatının başarılı olacağına ben yürekten inanıyorum. Teşkilatta görev alan bütün arkadaşları şahsen tanıyorum, yıllarca bu partiye hizmet veriyor ve mücadele ediyorsunuz. MHP’ye aynı zamanda gençliğe hitap eden bir parti olarak görüyorum. Biz de her zaman MHP İl Başkanımız Gökhan Gök ve yönetiminin yanındayız. MHP’nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla Malatya için iç içe çalışacağımızı, Malatya’yı ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağımızı belirtmek istiyorum” İfadelerini kullandı.

“ESNAFI NASIL AYAĞA KALDIRABİLİRİZ?”

Malatya’da mutlaka ticaretin ayağa kaldırılması gerektiğini aktaran Keskin, “Benim tek hedefim var; ‘Malatya’yı tekrar nasıl ayağa kaldırabiliriz, esnafı nasıl ayağa kaldırabiliriz?’ Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade ettim, Sayın Devlet Bahçeli’de yanlarındaydı, ‘Ticarete ayağa kaldırmadan, bu memlekete ayağa kaldırmak mümkün değil. İnsanların karnını doyurmadan insanları mutlu edemezsiniz. Ticaretin yanında barınma ihtiyacı içinde konutlarında bir an önce yapılmalı. Malatya’yı rahatlatmak lazım” diye konuştu.

“MALATYA’YI BİLEN HAZIR OLAN İNSANLARI DESTEKLEMEK LAZIM”

Cumhur ittifakı içinde MHP’nin mutlaka merkez ilçelerden birisini alması ve dengenin sağlanması gerektiğini belirten Keskin, “MHP’nin iyi çalışmalar yapmasını yürekten istiyorum. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Milletvekili listelerini genel merkezler istedikleri gibi gönderiyorlar ve Malatya’da genel başkanların sözünü kırmadan devamlı seçmeye baktı. Benim istediğim şu; yerel seçimlerinde bir halka sorulması lazım, Malatya’ya kim hizmet edecek, kim kaldıracak, Malatya’yı kim tanıyor? 6 Şubat’tan bugüne kim sahalarda? Kimin ekibi var? Malatya’da bunu herkes iyi biliyor. Malatya’yı tanıyan, Malatya’yı bilen, hazır olan insanları desteklemem lazım. Yeni bir tanesi getirildiğinde 6 ay ziyaretler sürecek, 1 yılda ekip kurmayla geçecek. Bugün Selahattin Gürkan başkanımızla deprem sürecinde en az 3 ay sahayı birlikte gezdik. Kapı kapı, sokak sokak gezdik. Selahattin Başkan, Latif Başkan ve Mehmet Mert ekipleriyle mükemmel bir çalışma yaptılar. Çalışmayı inkâr etmemek lazım. Yapılan hizmetleri görmemek için bakar kör olmak lazım. Selahattin Başkanın Yeşiltepe’de yaptığı eserler para ve pulla yapılacak işler değil. Malatya’nın çehresini değiştirdi. Malatya iyi gelişmişti, ama depremi yaşadık“ dedi.

Kaynak: BÜLTEN