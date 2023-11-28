Bu kanserin görülme yaşı gittikçe düşüyor

Akciğer kanseri dünyada en sık ölüme sebep olan kanser türü olduğunu ifade eden Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Göğüs Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Pekçolaklar, en sık belirtilerinin göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam, kilo kaybı, iştahsızlık olduğunu dile getirdi.

Akciğer kanserinin günümüzde genç yaşlarda görülmeye başladığının altını çizen Doç. Dr. Pekçolaklar, “Öncesinde 50 yaş ve üzerinde rastladığımız akciğer kanseri görülme sıklığı ve yaşı daha erken yaşlara geriledi. 30’lu yaşlarda akciğer kanseri sebebi ile ameliyat yaptığımız hastalar artık oluşmakta. Bunun en büyük sebeplerinden biri tütün ve tütün ürünlerinin daha genç yaşta kullanılmaya başlanması, bu başlama yaşının erken olması bizim de akciğer kanserlerini daha genç yaşta karşılaşmamıza sebep olmaktadır” dedi.

Akciğer kanser teşhisini biyopsi yöntemiyle koyulduğunu vurgulayan Doç. Dr. Pekçolaklar, “Teşhis koyduğumuz akciğer kanseri genelde ileri evre oluyor. Bu yüzden akciğer kanserinin erken teşhisi çok önemlidir. Erken teşhiste cerrahi tedavi, akciğer kanseri tedavisinde uzun yıllar kazandırıyor. Sonrasında onkolojik tedaviler de mevcut” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı