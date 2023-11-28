Nordsjaelland-Fenerbahçe maçını o hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile oynayacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Fenerbahçe, 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio yapacak. Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı