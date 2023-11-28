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O maçı, Sloven hakem David Smajc yönetecek

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynayacağı maçta Sloven hakem David Smajc düdük çalacak.

Beşiktaş - Club Brugge maçını, Sloven hakem David Smajc yönetecek mask
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Beşiktaş, 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# David Smajc, UEFA Avrupa konferans ligi, beşiktaş

28 Kas 2023 - 16:50 - Spor

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