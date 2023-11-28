O maçı, Sloven hakem David Smajc yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında Beşiktaş, 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleyi Sloven hakem David Smajc yönetecek. Smajc'ın yardımcılıklarını David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Sloven Dejan Balazic ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı