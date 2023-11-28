Bu haber Diyarbakır’a! 13 ilçe etkilenecek

Dicle elektrik, Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü bölgelerine,
Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Şirinevler, Yeşilköy, Aziziye, Adnan Menderes, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 07.00-20.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar, İstasyon, Aziziye, Adnan Menderes, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Kömürtaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Fatih, Yunus Emre, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Topyolu, Batıçanakçı, Çiftlik, Tellikaya bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Aktepe, Bölümlü, Türkmenhacı, Meydanlık, Kazancı, Köseli, Derbent, İsapınar, Doruk, Başören, Ağıllı, Koğuk, Tepecik, Pınarbaşı, Kurudeğirmen, Harmanlı, Yazır, Taşlık, Soylu, Hisarkaya, Gültepe, Ağılköy, Bademli, İsalı, Kayıköy, Boyacı, Sinanköy, Esentepe, Şentepe, Karabörk, Çöltepe, Aluç, Çeltikli, Alıncak, Kopuzlu, Babahaki, Ulutürk, Köprüköy, Aşağıdolay, Arıkgöl, Yukarısalat, Sarıköy, Mirzabey, Yeni Köy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı kopmaz, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Harabe, Gümüştaş, Çatmadal, Bulutçeker, Çınarköy, Görece, Karabudak, Bayırkonağı, Tilver, Düğrük, Kutluk, Yeşilbağ bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeşilbağ bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kozan, Sati, Bozdemir, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Bayırdüzü, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Çökeksu, Ormankaya, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankartan bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Mezopotamya, Peyas bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Şeyh Şamil, Barış, Ağaçgeçit, Topyolu, Batıçanakçı, Tokluca, Çiftlik, Tellikaya, Sarıdallı, Yeşildallı, Pınaroğlu, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kazıktepe, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar, Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Cücük, Güzelgöl, Çölgüzeli, Gömetaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Salkımlı bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Bayır Bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Alaca, Ağaçkorur bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Kılıçlı, Kıyı, Türeli, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Dallıca, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapder bölgelerine,
Yarın 11.00-20.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Ecemiş, Abalı, Dernek, Daralan, Şenlik, Karahasan, Çeper, Hedik, Kıralan, Yamaçlı, Tuzla, Birlik, Ergin, Örtülü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Duru Bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Yüksek bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Fetih, Kartaltepe, Hacıosman, Bahçecik, Hızır İlyas bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Küçükakören bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu bölgesine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Yukarı Nasırlar bölgesine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Beneklitaş, Dökmetaş, çimenler, Elki, Dicle, Cumhuriyet, İsmet Paşa, Konak, Tepecik, Kozluca, Yeşilce bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.