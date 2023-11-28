“Yazıhan’ın büyük projelere ihtiyacı var”

Yerel seçimlere az bir zaman kala belediye başkan adayları sahalara çıkmaya başladı. Yazıhan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İhsan Akın, “Gençlere yönelik, kadınlara yönelik ulusal ve uluslararası projelerimiz var. Sosyal, kültürel, üretime dayalı projelerimiz var” dedi.

“TECRÜBELERİMİZİ SAHAYA YANSITACAĞIZ”

Yıllardır sektörde çalıştığını ve tecrübelerini sahada gösterebilmek için Yazıhan’a belediye başkanlığı adaylığını açıklayan Yazıhan AK Parti Belediye Başkan Aday Adayı İhsan Akın, “Bizim yıllarca tarım ve hayvancılığı bilmemiz, yıllarca bu işin içerisinde olmamız, Yazıhanlı olmamız ve Yazıhan’daki eksiklerin, yapılması gerekenlerin ve özellikle Yazıhan’ın geliştirilmesi ile ilgili bu konuda bir teveccühle yola çıktık. 17 yıldır biz gerek Koyun Keçi Yetiştiriciliği Başkanlığı, 8 yıldır Tarım Platformu Başkanlığı ve yine 6 buçuk yıl Türkiye genel sekreterliği yaptık. Sivil Toplum Örgütleriyle, halkla, sahadaki insanlarla birebir bu işleri biliyoruz. Geçmişte de 3 tane yerel belediye başkanı ile çalıştık. Yerel yönetimde de konuyu bildiğimiz için, işin içinde olduğumuz için tecrübelerimizi sahaya yansıtacağız” şeklinde konuştu.

“KADIN YOKSA ORASI GELİŞMİYOR”

Akın, “Bize bu görev verildiğinde Yazıhan bölgemizi geliştirebilmek adına ki burada besi bölgesi var, tarım var, hayvancılık var, farklı kollarda çalışmalar var. Gençlere yönelik, kadınlara yönelik ulusal ve uluslararası projelerimiz var. Yazıhan’ın bir an önce gelişebilmesi için ancak büyük projelerle gerçekleşir. Yazıhan’da göçün önüne geçmiş oluruz. Herhangi bir çalışma alanında kadın yoksa orası gelişmiyor. Buraları geliştireceğiz. Sosyal, kültürel, üretime dayalı projelerimiz var. Memleketimiz için ilçemiz için hayırlısı ne ise o olsun. Kararlı bir şekilde icraatları yaparak geleceğiz” açıklamalarında bulundu.