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Zulüm resimlerle anlatıldı

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Filistin halkına yapılan zulüm hakkında bilinç oluşturmak amacıyla bir resim sergisi gerçekleştirdiklerini belirten Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Resim Öğretmeni Nurgül Söylemez, sergide toplam 93 eserin yer aldığını kaydetti. Söylemez, “Farkındalık kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık, satılan resimlerin gelirleri Filistin’e gönderilecek” dedi.
Zulüm resimlerle anlatıldı mask
Zulüm resimlerle anlatıldı
Zulüm resimlerle anlatıldı
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İşgal altındaki Filistin’e destek olmak amacı ile Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Malatya Şubesinin katkıları ve Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Resim Öğretmeni Nurgül Söylemez’in işbirliğinde ‘Filistin’ konulu resim sergisi gerçekleştirildi. Malatya Park AVM’de dün saat 12.00’da açılışı gerçekleştirilen sergi 29 Kasım günü saat 18.00’a ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sergi hakkında bilgi veren Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Resim Öğretmeni Nurgül Söylemez, sergide 93 eserin yer aldığını ve satışı gerçekleştirilen eserlerini gelirlerinin Filistin’e gönderileceğini kaydetti.

“FARKINDALIK OLUŞTURUYOR”

Sergideki çalışmaların çoğunun kendisi ve eşine ait olduğunu söyleyen Nurgül Söylemez, “Amacımız öğrencilere ve gençlere Filistin ve Filistin halkına yapılan zulüm hakkında bilinç oluşturmak. Farkındalık kazandırmak amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Sergimizde fotoğraflar, dijital ve el yapımı çalışmalar var. 93 tane eserimiz var. Bugün açılışını gerçekleştirdik yarın akşamda kapanışını gerçekleştireceğiz. Çalışmaların çoğu bana ve eşim Yusuf Söylemez’e  ait. Sergimizdeki resimlerin aynı zamanda satışı yapılıyor ayrıca Filistin’e destek amaçlı İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) kumbara da getirdi, yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız yardım yapıyor. Satılan resimlerin gelirleri de aynı şekilde Filistin’e gönderilecek. İlgi iyi, güzel farkındalık oluşturuyor. Tüm Malatyalıları sergimize bekliyoruz gelsinler, görsünler Filistin hakkında biraz daha bilinçlenelim” ifadelerini kullandı.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

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28 Kas 2023 - 16:22 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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