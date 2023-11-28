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Sergilenen 80 fotoğrafın 3’ü Malatya’ya ait

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Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü tarafından "13. Tarım, Orman ve İnsan" başlıklı fotoğraf sergisi gerçekleştirildi. 6 kategoriden oluşan sergide yaklaşık 80 adet fotoğraf sergilenirken bunlardan 3’ü Malatya’ya ait.
Sergilenen 80 fotoğrafın 3’ü Malatya’ya ait mask
Sergilenen 80 fotoğrafın 3’ü Malatya’ya ait
Sergilenen 80 fotoğrafın 3’ü Malatya’ya ait
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Tarım ve Orman Bakanlığının tarıma dikkati çekmek amacıyla düzenlediği yarışmada derece giren eserlerin sergilendiği resim sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Malatya Park AVM’de 30 Kasım Perşembe gününe kadar devam edecek serginin açılışına Vali Yardımcısı Talat Tabur, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı katılım gösterdi.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Talat Tabur, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise sergide, farkındalık oluşturmak adına 6 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren fotoğraflarında sergilendiğini belirterek,

 "Sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar tüm Türkiye'de belli bir takvim doğrultusunda sergileniyor. Serginin 13'üncüsünü düzenleniyor. Herkesin geçmişinden bir şeyler bulacağı bir fotoğraf sergisi. Sergiyi 27-30 Kasım tarihleri arasında halkımızın beğenisini sunuyoruz"

şeklinde konuştu.

“BAKANLIĞIMIZ 13 YILDIR BU YARIŞMAYI DÜZENLİYOR”

Sergideki ana temanın tarım ve insan olduğunu dile getiren koordinasyon birim sorumlusu Hamza Geçer,

“Sergimizde 13. ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar yer alıyor. 30 Kasım Perşembe gününe kadar sergimiz açık olacak. Yaklaşık 80 civarında ödüllü fotoğrafımız var sergide. Bunlardan 3 tanesi de Malatya’da çekilmiş fotoğraflar. Tüm Malatyalı vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz. Sergimizdeki ana tema tarım ve insan. İnsanın tarıma verdiği yön, doğa ile olan ilişkisi, hayvanlar, ormanlarla veya doğadaki anlık görüntülerin ölümsüzleştirilmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bakanlığımız 13 yıldır bu yarışmayı düzenliyor. Vatandaşın ilgisi de güzel, yoğunluk var. Kültüre ve sanata ilgi duyanlardan gayet güzel tepkiler alıyoruz”

 şeklinde konuştu.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)

 

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28 Kas 2023 - 16:14 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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