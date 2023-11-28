Yatırımcıların yüzü yurtdışına döndü

Özellikle son yıllarda artan gayrimenkul fiyatları yurtdışı gayrimenkul fiyatları ile yarışır hale geldi. Yatırım amaçlı alınan 2. ve 3. evler için banka kredilerin kısıtlanması gibi uygulamalar sonucu da hem uzmanlar hem de danışmanlar yatırımcıların yüzünün yurt dışına döndüğü konusunda hem fikir. Yurtdışı gayrimenkul alım artışının ilk sebebi her ne kadar döviz üzerinden kira getirisi gibi dursa da aslında Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım, vatandaşlık ya da oturum izni gibi birçok avantaj da alınan gayrimenkulleri daha cazip hale getirdi. Konuyla ilgili artık yatırımcıları yurtdışına yönlendiren emlak sektörü uzmanları da son dönemde yurtdışı yatırımların yüzde 80 arttığını ifade ederek konuya dikkat çekti ve bu talebin biraz daha süreceğini aktardı.

Sürecin yurtiçi enflasyon süreciyle alakalı olduğunu söyleyen İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü aynı zamanda da Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel de yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Artan enflasyon sebebiyle bir sıkılaşma politikası gerekli oldu ve bu sıkılaşma adımlarıyla birlikte biz yurtiçi alıcıların özellikle krediye ulaşmalarında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Yatırım amaçlı ev alacak kişilerin artık kredi ile bir alım yapma şansları yok. En fazla yüzde 20’ye kadar finansman bulabiliyorlar. Geri kalan paranın tamamı nakit olarak ellerinde olmak durumunda. Süreç içerisinde son 3 yılda da yurt içi emlak piyasasında çok ciddi bir fiyat artışı oldu. Bu yüzden yurtdışı fiyatlarla neredeyse paralel bir emlak piyasasının var olmaya başladığını gördük. Yatırımcılar döviz üzerinden kira getirisi sağlamak amacıyla yurtdışı emlak sektörünü hareketli hale getirmeye başladılar. Dolar üzerinden kira getirisi sağlanması, birçok ülkenin yatırım sonrası vatandaşlık, oturum izni ya da dolaşım hakkı vermesi gibi unsurlar da söz konusu olunca artık yurtdışına çokça yatırım yapıldığını görüyoruz. Yurtdışına finans akışı aslında çok istenen bir unsur değil ama kişilerin genel getiri beklentisi ile birlikte çok olağan bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Döviz kurunun stabil olması enflasyonun yurtdışından yüksek oranlarda seyretmesi ile birlikte biz önümüzdeki süreçlerde de bu hareketlerin biraz daha hızlı olacağını ön gerebiliriz.”

“ÖZELLİKLE SON 2 YILDIR YURT DIŞINA YATIRIMDA CİDDİ BİR TALEP ARTIŞI VAR”

Yurtdışı yatırımlarının artmasının birçok nedeni olduğunu aktaran Yatırım Danışmanı ve Gayrimenkul Uzmanı İlke Çağrı Özmen ise sektör olarak pazarlama için yurtdışından projeler tercih ettiklerini söyledi. İlke Çağrı Özmen, “Özellikle son 2 yıldır yurt dışına yatırım için ciddi bir talep söz konusu. Bunun çeşitli sebepleri var. Öncelikle yurtdışından dövizle kira getirisi sağlıyor olmaları ve vergi avantajı. Bunun dışında bankaların ilk evden sonra yatırım amaçlı ev alımlarında verdikleri kredilerin kısıtlı olması. İnsanlar bu anlamda kredilerden çok zor faydalanıyorlar. Haliyle yatırım amaçlı ev almak isteyenler etkileniyor. Ayrıca dolaşım izni ve vatandaşlık verilmesi gibi diğer avantajlar da yurtdışına yatırımı oldukça cazip hale getiriyor. Son dönemde yatırımcılarımızın ve müşterilimizin talepleri ve merakları yurtdışına oldukça artmış durumda. Biz de bu talepleri karşılamak üzere projelerimizi dünyanın her yerinde olacak şekilde çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Farklı destinasyonlarda bu tarz yatırımlara olanak sağlıyoruz. Yurtdışı yatırım tercihinin bir süre daha böyle devam edeceğini söylemek mümkün” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı