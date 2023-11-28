Aylar sonra bir kez daha görüntülendi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştiren fotokapanlara yansıyan nesli tehlike altında olan Anadolu parsının görüntülerini paylaştı. Yumaklı paylaşımında, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.