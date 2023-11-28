Kış aylarının özel yemeği

Eşsiz mutfak kültürüyle dünyada ön plana çıkan Gaziantep’te kış mevsimlerinin vazgeçilmez yemeklerinden olan şiveydiz sofralarda yerini almaya başladı. Bir yandan damaklarda eşsiz tat bırakan diğer yandan ise gribal enfeksiyonlara karşı doğal ilaç olarak bilinen şiveydiz vatandaşlar tarafından sık sık tüketiliyor. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan şiveydiz, ilk kez tadan turistlerin ise ilgisini çekmeye devam ediyor.

“GAZİANTEP İÇİN ÖZEL BİR YEMEKTİR”

Şiveydiz yemeğinin Gaziantep kültüründe özel bir yeri olduğunu söyleyen Ünlü Şef Doğa Çitçi, “Şiveydiz genellikle kış aylarında ve sonbahar aylarında haftada bir kez Gaziantep evlerinde yapılır. Dolayısıyla Gaziantep için özel bir yemektir. Taze sarımsağın ve taze soğanın kullanıldığı yoğurtlu bir yemektir. Bu yörede yoğurtlu yemekler meşhur olduğu için sağlık yönünden de nitelikli ve ayrıcalıklıdır” dedi.

“ŞİVEYDİZ DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR”

Doğal antibiyotik olduğu için herkesin rahatlıkla tüketebileceğini ve gribal enfeksiyonlara iyi geldiğini aktaran Çitçi, “Şiveydiz doğal antibiyotiktir. İçerisinde sarımsak ve soğan olduğu için gribal enfeksiyonlara iyi geliyor. Gelen misafirlerimizde kış aylarının gelmesiyle talep etmeye başlıyor. Mutfak Sanatları Merkezi’ne geldiklerinde ise tadabiliyorlar. Şiveydiz yemeğinin püf noktalarından bahsederken öncelikle Gaziantep yemeği Gaziantep ürünleriyle olur. Yemekte kullandığımız sarımsak Araban’da üretiliyor. Kendi köy yoğurdumuzu ve süzmemizi kullanıyoruz. Yanı sıra içerisinde sadeyağ ve zeytinyağı kullanıyoruz. Tüm ürünlerimiz kendi ürettiğimiz Gaziantep’e has ürünler” ifadelerine yer verdi.

“UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ YEMEKLERİ GELECEĞE AKTARIYORUZ”

Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri gün yüzüne çıkardıklarını ve geleceğe aktardıklarını söyleyen Çitçi, “Mutfak Sanatları Merkezinin en büyük misyonu geçmişten gelen Gaziantep yemeklerini gelecek nesillere nakletmek. O yüzden burada Gaziantep’in unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve gündemde olan yemekleri her zaman işleniyor ve yapılıyor. Gelen misafirlerde zaten bunu bilerek geliyor” şeklinde konuştu.

“HAYATIMDA BÖYLE YEMEK YEMEMİŞTİM DİYENLER OLUYOR”

Yemeği bilmeyen insanlar tattıklarında içerisinde kullanılan malzemelerden dolayı şaşırdıklarını dile getiren Çitçi, “Şiveydiz yemeğini bilmeyenler yemeği tattıklarında büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Şiveydiz ismini ilk başta duydukları zaman alımlı geliyor ve yemeğin tadını keşfettikten sonra hayatımda böyle yemek yememiştim diyenler oluyor. Yoğurdun pişirilmesi, taze soğan ve taze sarımsağın o yemeğin içerisinde olması yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kısacası gelen misafirlerimizin tepkileri çok iyi” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı