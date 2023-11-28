Deri mont kullanımına dikkat!

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde günümüzde unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan deri mont tamirciliğini 40 yıldır el emeğiyle icra eden Mehmet Çetin, 10 yaşındayken çekiç sesinin kulağına hoş gelmesiyle mesleğine başladığını belirtti.

Kış aylarının etkisini göstermesiyle birlikte şu sıralar işlerinde yoğunluk yaşadığını belirten Çetin, “Şu anda bir tane mont gelmese bir hafta boyunca çalışsam elimdeki işi bitiremem. İşimiz çok yoğun. Bunun sebebi de giyim ürünlerinin fiyatı çok yüksek olmasıdır. Bir mont 10-15 bin liradan başlıyor. Vatandaşlar da ben oraya o kadar para vereceğime 600-700 lira tamire veririm diyor. İmitasyon ürünlerde de bayağı bir yoğunluk var” dedi.

Yağmurlu günlerde deri montun giyilmemesine dikkat çeken Çetin, “Dükkanı saat 09.00’da açıyorum. Gecenin geç saatlerine kadar çalışıyorum ve bazen de sabahladığım oluyor. Bizim en sıkı çalıştığımız aylar; kasım, aralık aylarında yoğunluğumuz artarken, ocak ayında ise yavaş yavaş azalıyor. Mart ayındaysa vatandaşlar deri montlarını sezon sonu bakımlarını yaptırıp kaldırıyor. Yağışlı havalarda deri mont kullanılmamalı. Deri mont çamaşır makinesine atıldığı zaman ise yağmurdan 10 kat daha ıslatmış oluyor. O mont makineye girdiğindeyse yüzde 80 kullanılamaz hale gelir” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı