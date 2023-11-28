500 yıllık ekmek mührü Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sivas, tarihi eser bakımından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. Medeniyetler açısından stratejik bir konumda bulunan Sivas’ın merkezi dahil olmak üzere birçok ilçesinde tarihi yapılar bulunuyor. Kent merkezinde bulunan tarihi Sivas Kalesi’nde 2015 yılında başlayan kazı çalışmaları da tarihe ışık tutuyor. Kalenin güneydoğusunda yapılan kazılarda bulunan eserler envanterde yerini aldı. Kazıda ortaya çıkan eserlerin bir kısmı ise Sivas Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

ESKİ TUNÇ DÖNEMİ ESERLERİ BULUNDU

Sivas Arkeoloji Müzesi Müdürü Arkeolog Ali Alkan, Sivas Kalesi'ndeki kazılar hakkında bilgi verdi. Kazı çalışmalarının 2015 yılında başladığını ifade eden Alkan, “Bu çalışmalar 2019’dan bu tarafa ivme kazandı. Yapılan çalışmalarda Eski Tunç’tan günümüze kadar pek çok malzeme, yüzlerce malzeme bulundu. Şu anda bunların 85-90 tanesini vitrinlerimizde sergiliyoruz. Kale kazıları, tabii ki bu üçüncü derece arkeolojik sitte belediyemizin yeni yapılanma projeleri olduğu için devam edecektir” dedi.

BİN 500 YILLIK EKMEK MÜHRÜ BULUNDU

Kazıda birçok eser bulunduğunu söyleyen Alkan, “Güzel buluntular elde ettik Eski Tunç Çağı’na ait. Bu ekmek mührü, onların özel günleri, yortularının olduğu dini törenlerde, o dini törenlere özgü yapılan, genel vaftiz töreni gibi ya da işte Paskalya Bayramı gibi özel günlerinde yenen ekmeklere vurulan mühürdür. Bu pişmiş topraktan yapılmış, üzerinde hac işareti var. Bu da bulduğumuz ünik örneklerden birisi. Biraz teşhir ve tanzimimizi güncelledik. Binamız tarihi bir bina olduğu için

buraya da bakım onarım yaptık, vitrinlerimizi yeniledik. Ziyaretçilerimizi her daim bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı