Yıkılan mahalle yerinde dönüşüm bekliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sırasında Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde 59 bina yıkılmıştı. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallede 18 bin civarında insan evsiz kaldı. Şehir merkezinde yer alan Hayrullah Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına başlanırken, Şazibey Mahallesi sakinleri de yerinde dönüşümü bekliyor.

Şazibey Mahallesi Muhtarı Cemal Kaya, mahallelerinde de inşaat çalışmalarına biran önce başlanmasını beklediklerini belirterek, “Yapım aşamasında bir gelişme yok, bekliyoruz. Benim mahallemde bin 800 hane evsiz durumda. Mahallemizde 59 bina yıkıldı. Bu insanların bir kısmı konteyner kentlerde, bir kısmı bağ evlerinde, bir kısmı ise kiralarda yaşıyor" dedi.

Mahallenin yerinde yeniden yapılacağını ifade eden Kaya, “Mahalle sakinlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizim mahallemiz yerine yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile görüştüm ve bana, ‘Muhtarım hiçbir sıkıntı yok, mahallemiz yerine yapılacak ve en kısa zamanda başlanacak’ dedi. İnşallah biz onu bekliyoruz, yani hiç kimse kuşkulanmasın, herkesin evi yerinde yapılacak. Tekrar inşallah mahalle sakinlerimiz gelip mahallemizde ikamet edecekler” ifadelerini kullandı.

Mahallede iş yeri yoğunluğunun da fazla olduğunu ancak depremzedelerin önceliğinin konut olduğunu söyleyen Kaya, “Zemin artı dört kat olarak deniliyor binalar. Kesinlikle 5-6 kat yok, yasaklandı. Benim mahallemde 4 bin vatandaşımız rahmetli oldu. Bizim inşallah talebimiz bir an önce mahallemize sahip çıkılması. Bir an önce bu mahallemizin tekrar ayağa kalkmasını diliyoruz. İş yerlerimizde de sıkıntılar var ama iş yerlerimiz ev sahipleri kadar perişan değiller. Az çok çadır ve konteyner ile ticaret işine bakıyorlar ancak mahalle olmayınca ticarette zayıf. İnşallah onların da bir an önce ayağa kalkmasını bekliyoruz. Yapılacak olan konutlar Kahramanmaraş’ın siluetini çok güzel şekilde görecek. Mahallemiz olmaz ise Kahramanmaraş da olmaz, herkes de bunun farkında” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı