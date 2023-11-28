28 Kas 2023 - 12:07 - Gündem

Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek

Şubat ayında meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin gelecek ay hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.