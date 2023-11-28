Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek

Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir'de de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.
“TOPLU KONUTLARDAN 350'SİNİ TESLİM EDECEĞİZ”
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç,
"Aralık ayının ortası gibi toplu konutlardan 350'sini teslim edeceğiz. Normalleşme sürecinde bu evler özellikle de kış ayında vatandaşlarımızı çok rahatlatacak. Ondan sonraki süreçte önümüzdeki yaza doğru da geri kalan konutlarımızı inşallah teslim etmiş olacağız. Şu an vatandaşlarımız konteyner kentlerimizde, az hasarlı ve hasarsız evlerinde kalıyor. Çadırda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı”
dedi.
“ÖNÜMÜZDEKİ AY KURA ÇEKTİĞİMİZDE TÜM KONUTLARDA YAŞAM BAŞLAYACAK”
İlçe Kaymakamı Kılıç,
“Depremzedelere tüm imkânları sağlıyoruz. Konteyner kentlerde afetzedelerin kışı rahat geçirebilmesi için tüm destekleri sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay 350 konutu da teslim ettiğimizde vatandaşlarımız hem nefes alacak hem de kısa sürede bu konutların tesliminden dolayı daha ümitli olacak. Konutların tesliminden sonra daha normalleşip rahat bir sürece gireceğiz. Konutların altyapısı, ara yolları, çevre düzenlemesi yapılıyor, doğal gaz çekiliyor. Önümüzdeki ay kura çektiğimizde tüm konutlarda yaşam başlayacak”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.