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Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek

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Şubat ayında meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin gelecek ay hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek mask
Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek
Doğanşehir'de deprem konutlarının 350'si teslim edilecek
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Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir'de de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

“TOPLU KONUTLARDAN 350'SİNİ TESLİM EDECEĞİZ”

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç,

"Aralık ayının ortası gibi toplu konutlardan 350'sini teslim edeceğiz. Normalleşme sürecinde bu evler özellikle de kış ayında vatandaşlarımızı çok rahatlatacak. Ondan sonraki süreçte önümüzdeki yaza doğru da geri kalan konutlarımızı inşallah teslim etmiş olacağız. Şu an vatandaşlarımız konteyner kentlerimizde, az hasarlı ve hasarsız evlerinde kalıyor. Çadırda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı”

dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ AY KURA ÇEKTİĞİMİZDE TÜM KONUTLARDA YAŞAM BAŞLAYACAK”

İlçe Kaymakamı Kılıç,

“Depremzedelere tüm imkânları sağlıyoruz. Konteyner kentlerde afetzedelerin kışı rahat geçirebilmesi için tüm destekleri sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki ay 350 konutu da teslim ettiğimizde vatandaşlarımız hem nefes alacak hem de kısa sürede bu konutların tesliminden dolayı daha ümitli olacak. Konutların tesliminden sonra daha normalleşip rahat bir sürece gireceğiz. Konutların altyapısı, ara yolları, çevre düzenlemesi yapılıyor, doğal gaz çekiliyor. Önümüzdeki ay kura çektiğimizde tüm konutlarda yaşam başlayacak”

 açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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28 Kas 2023 - 12:07 Malatya- Gündem

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