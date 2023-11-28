Mücahit Karatepe Yeşilyurt İlçe Başkanı oldu

Tören esnasında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız “Bizlerin kavgası Malatya. Yaşanan depremler sonrası 10’uncu ayına girmek üzere olduğumuz bu günlerde herkesin kendi derdine düştüğünü, seçilme telaşına düştüğünü, koltuk peşinde koştuğunu görmekteyiz” dedi.

“MALATYA’DA YIKIMLAR YÜZDE 50-55’LERDE”

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız,

“Malatya için kıllarını kıpırdatmayanların ihale peşinde koştuğunu duymaktayız. Yıkımlardan en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerimizde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yüzde 90-95 arasında iken Malatya’da halen yüzde 50-55’lerde olmasını kabullenemiyoruz. Kahramanmaraş heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kısa bir sürede randevu alıp sorunlarını anlattığı bir ortamda Malatya’yı 4 milletvekili ile TBMM’de temsil eden iş bilmezlerin kapı aralığından kayısı takdim ederek, ‘Malatya’nın sorunlarını aktardık’ demesini tek bir cümle ile özetlersek basiretsizliktir”

şeklinde konuştu.

“VATANDAŞLARIMIZIN OYLARINA TALİP OLACAĞIZ”

Başkan Yıldız, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak ise

“İYİ Parti olarak bizler Türkiye genelinde ve Malatya il ve ilçelerinde de kimseyi destekleme gibi bir durumumuz söz konusu değildir. İYİ Parti olarak yerel seçimlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçede adaylarımız ile vatandaşlarımızın oylarına talip olacağız. Malatya için çalışacağız, Malatya için didineceğiz. Bugün burada Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt ilçe Başkanlığımızın atamasını gerçekleştiriyoruz. Mücahit Karatepe İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığına Genel Başkanımız Meral Akşener’in olurları ile atanmıştır”

dedi.

“MALATYA’DA PARTİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTACAĞIZ”

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Yıldız tarafından atanma yazısı teslim edilen İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Mücahit Karatepe ise burada yaptığı açıklamada,

“Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Serdar Yıldız ile birlikte yoğun bir çalışma temposu ile Yeşilyurt’ta ve Malatya’da partimizin göğsünü kabartacağız. Yeşilyurt’un adı yolsuzluklar ile, insan kaçakçılığı ile değil; doğası ile, insanı ile ülke gündemini meşgul etmelidir”

açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN