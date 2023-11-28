KYK Burs Ödemeleri Başladı Hangi Gün Yatırılacağı Açıklandı

KYK Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre ödemeler bugün başladı. İlk defa burs alacak öğrencilere Ekim ve Kasım ayı ödemeleri bir arada verilecek.
TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE
Burslar öğrencinin TC Kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak. Verilen bilgilere göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan öğrenciler 28 Kasım tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan öğrenciler 29 Kasım tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesi 8 olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde ödemelerini toplu bir şekilde alabileceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.