- Eğitim

KYK Burs Ödemeleri Başladı Hangi Gün Yatırılacağı Açıklandı

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Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (KYK), üniversite öğrencilerine verilecek kredi ve bursların bildirilen tarihler arasında toplu olarak yatırılacağını açıkladı. Burslara bu sene başvuru yapan ve ödemesi onaylanan öğrencilere kredi/burs bugün yatırılmaya başlanacak. Yapılan açıklamalara göre verilecek burslar, öğrencilerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak.
KYK Burs Ödemeleri Başladı Hangi Gün Yatırılacağı Açıklandı mask
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KYK Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamaya göre ödemeler bugün başladı. İlk defa burs alacak öğrencilere Ekim ve Kasım ayı ödemeleri bir arada verilecek.

TC KİMLİK NUMARASININ SON HANESİNE GÖRE

Burslar öğrencinin TC Kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak. Verilen bilgilere göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan öğrenciler 28 Kasım tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan öğrenciler 29 Kasım tarihinde, TC kimlik numarasının son hanesi 8 olan öğrenciler ise 30 Kasım tarihinde ödemelerini toplu bir şekilde alabileceği bildirildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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28 Kas 2023 - 11:43 - Eğitim

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