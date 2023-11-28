Sonuçlar bugün açıklanıyor! Gözler Bakanlıkta

1-6 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından gözler bakanlık tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair tüm detaylar haberimizde, işte ayrıntılar…

Sağlık bakanlığı 22 ilde toplam 216 engelli personel alımı yapacağını ve başvuruların 1-6 Kasım arasında İŞKUR üzerinden alınacağının duyurusu yapmıştı. Bugün yapılacak olan kura çekiminin ardından gözler verilecek olan açıklamaya çevrildi.

Malatya’nın da arasında bulunduğu, alım yapılacak olan iller ve kontenjan sayıları şu şekilde:

“Ardahan 1, Bilecik 1, Burdur 4, Çanakkale 9 Denizli 1, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Sivas 1, Samsun 8, Hakkari 1, Hatay 8, Kırklareli 1, Kars 3, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, Sinop 1, İstanbul 130, Kütahya 2”

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların değerlendirme sürecinde taşımaları gereken şartlar ise şu şekilde:

“Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (01/11/1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.”

SONUÇLAR NEREDE YAYINLANACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

“Kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30’da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleşecek olup, kura sonuçları aynı gün (https://iscisonuc.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.”