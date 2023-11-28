Kayserililer dikkat! 7 ilçe, 13 mahalle etkilenecek

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 07.30 ile 10.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Hunat Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Melikgazi / Kocasinan İlçesine bağlı Yeşilyurt, Akcatepe mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Zile Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mithatpaşa, Oruçreis mahallelerine,
Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Özvatan İlçesine bağlı Aşağı Boğaziçi, Yukarı Boğaziçi mahallelerine,
Yarın 12.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarız İlçesine bağlı Kırkısrak Mahallesi’ne,
Yarın 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Erenköy, Eğribucak mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.