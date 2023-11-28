28 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

28 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
SENA ECZANESİ – MERKEZ
FIRAT MAH. HASTANE CADDESİ, NO:66/B, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
AHSEN ECZANESİ - MERKEZ
ÇEVRE YOLU BATTALGAZİ KAVŞAĞI SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI
24 SAAT AÇIK
ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ - MERKEZ
HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVLER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A
24 SAAT AÇIK
ÖZCAN ECZANESİ - MERKEZ
KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, KARAKAVAK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
08:30-23:59 ARASI AÇIK
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.