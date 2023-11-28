- Sağlık

28 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’28 Kasım 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Kasım 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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28 Kasım Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

SENA ECZANESİ – MERKEZ

FIRAT MAH. HASTANE CADDESİ, NO:66/B, BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

AHSEN ECZANESİ - MERKEZ

ÇEVRE YOLU BATTALGAZİ KAVŞAĞI SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI

24 SAAT AÇIK

ZEYNEP YILMAZ ECZANESİ - MERKEZ

HOCA AHMET YESEVİ MAHALLESİ, YEŞİL EVLER SİTE İÇİ, YEŞİLEVLER CAMİİ KARŞISI, NO:5/A

24 SAAT AÇIK

ÖZCAN ECZANESİ - MERKEZ

KARAKAVAK MAHALLESİ, ESKİ FEN LİSESİ ARKASI, KARAKAVAK SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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28 Kas 2023 - 10:37 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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