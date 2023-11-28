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Malatyalılar dikkat! 39 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatyalılar dikkat! 39 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe, Kaynarca mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş, Ilıca mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Aşağıörükçü, Eğin mahallerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Battalgazi, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Yukarıörükçü, Esenli, Kadıibrahim mahallelerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Uzunhüseyin Mahallesi’ne,

Bugün 10.00-16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Karaağaç, Gülenköy mahallerine,

Bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Üzümlü mahallerine,

Bugün 13.00-15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Boran Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Gedik mahallerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Cumhuriyet, Gazi, İnönü, Koşu, Merkez Fatih, Yeşilkaynak, Seyran, Hoca Ahmet Yesevi mahallelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu mahallelerine elektrik enerjisi verilemeyeceği bildirildi.”

 

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28 Kas 2023 - 10:24 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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