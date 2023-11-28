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Malatya’da havalar soğuyor uyarı geldi

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, öğle saatlerinde yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
Malatya’da havalar soğuyor uyarı geldi mask
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Meteoroloji Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre bölgede zirai don tehlikesi olabilir. Meteoroloji Müdürlüğü, “Bölge genelinde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Malatya-Merkez: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 6 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 6 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 4 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 5 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 6 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 7 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 6 derece.”

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28 Kas 2023 - 10:12 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

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