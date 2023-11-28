İş merkezindeki tadilat bitti esnaflara dükkânları teslim edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında hasar alan MATİM İş Merkezindeki tadilat çalışmalarını tamamlanmasının akabinde Telefoncu ve Elektronikçi esnaflara düzenlenen törenle dükkânları teslim etti.

MATİM İş Merkezinde gerçekleştirilen programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya MHP İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı ve MATİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın, Malatya Cep Telefoncular Dernek Başkanı Alpay Sezen, Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, STK temsilcileri, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ŞEHRİMİZİN AYAĞA KALKMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Cep Telefoncular Dernek Başkanı Alpay Sezen,

“Bu süreçte bize destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a, Milletvekillerimize ve İbrahim abimize çok teşekkür ediyorum. Şubat ayında meydana gelen büyük kaosta; önemli olan şehirlerin, binaların yapılması değil, insanların birbirine merhamet etmesi, yakın durması ve yardım etmesidir. Binaların yapımı belli bir süreç alabilir. Bu süreçte birbirimizi ezmeden, üzmeden, incitmeden destek olmalıyız. Esnafın evine ekmek götürmesi için bizlere yol gösteren değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a tekrar teşekkür ediyorum. 6 Şubat tarihinde ışıkları sönen şehrimizin ayağa kalkması için çalışmalar yapan herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyorum Malatya şehrine göstermiş olduğu ilgi alaka ve yakınlıktan dolayı”

şeklinde konuştu.

Teşekkür konuşması gerçekleştiren Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen, “Büyük bir deprem yaşadık bu deprem sürecinde bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

“DEPREMDEN ETKİLENEN YAKLAŞIK 250 ESNAFIMIZA ÇATI OLACAK”

MATİM İş Merkezi’nin yeni yüzüyle yaklaşık 250 esnafa açıldığını ifade eden Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı ve MATİM İş Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayaydın,

“Geçirdiğimiz deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza, hemşehrilerimize, canlarımıza, Cenabı Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Depremden etkilenen yaklaşık 250 esnafımıza çatı olacak Selahattin Başkanımızın önderliğinde, liderliğinde ve bu çatının tüm giderlerini, masraflarını, yepyeni yüzüyle hizmetimize açan Büyükşehir Belediye’sine çok teşekkür ediyorum. Pütürge Arınlı Mahallesi Muhtarı olarak mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Arınlı Mahallemiz, Pütürge’nin en kırsal Mahallelerinden biridir. Hizmetler iltifata tabidir. Başkanım hizmet ediyor. Ülkeye hizmet ediyor.1980’li yıllarda rahmetli Turgut Özal döneminde yollarımız, elektriğimiz, suyumuz gelmişti. Ancak inanın o günden bu güne ne altyapı, ne üst yapı hiçbiri yoktu. Selahattin Başkanımla birlikte asfaltla, altyapıyla, üstyapıyla buluştuk. Selahattin Başkanımıza ve yol arkadaşlarına hepinizin huzurunda gönülden teşekkür ediyoruz. Bu çatı altında 250 esnafımız ekmeğinin peşinde koşacak. Bunu, Selahattin Başkana borçluyuz”

diye konuştu.

“MATİM İŞ MERKEZİ ATIL DURUMDAYDI”

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci,

“Öncelikle bu işin başından beri en yakın şahitlerinden biriyim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. MATİM İş Merkezi’ne gelmemizin 4’üncü yılındayız. İlçe Başkanlığımızı taşıdığımızda Malatya’nın en gözde yeri MATİM İş Merkezi atıl durumdaydı. İşlevsel halde değildi. Şubat depremleri bize birçok şeyi gösterdi ki bu atıl durumda olan, kullanılması gereken yerlerin bir an önce ticarete kazandırılması için birtakım işlerin yapılması lazımdı. Dönemin Valisi Hulusi Şahin’in ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla burası işlevsel bir hale geldi. Burada 250’ye yakın elektronik işlerle uğraşan değerli esnafımıza da inşallah bir can suyu olacak. Değerli Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. El birliğiyle depremin yaralarını sarma gayreti ve çabası içindeler. Birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’mızı yeniden ayağa kaldıracağız”

şeklinde konuştu.

“SONUNA KADAR SİZİN YANINIZDA OLDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİZ”

MHP İl Başkanı Gökhan Gök,

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın. Şubat depremlerinin olduğu günden itibaren vatandaşlarımızın barınma ve beslenme noktasında, esnaflarımızın ticari anlamda faaliyetlerini devam ettirme noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Başkanımızın çalışmalarına şahidiz. Sayın Başkanımızın sonuna kadar destekçisiyiz ve yanındayız. Hiçbir zaman bakar kör olmadık geldiğiniz süreç içerisinde bulunduğunuz tüm olumsuzluklara rağmen pandemi devamında ekonomik kriz ve akabinde 6 Şubat depremi. Bu süreç içerisinde yapmış olduğunuz çalışmalara şahidiz. Gerek Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı ile alt yapı ve üst yapı olsun sayamayacağımız birçok çalışmaya şahidiz. Cumhur ittifakının bir paydaşı olarak sonuna kadar sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Sayın Başkanım siz bir sefere niyetlenmişsiniz sefer sizin olsun, zafer Allah’ın olsun”

ifadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR MEKÂN YAPTILAR”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, MATİM İş Merkezi’ni yeniden canlandıran ve sorunlar karşısında elini taşın altına koyan kişinin Başkan Gürkan olduğunu vurgulayarak, Başkan Gürkan’ı her zaman destekleyeceklerini söyledi. Keskin yaptığı açıklamada,

“Bu güzel iş merkezini ayağa kaldıran Sayın Büyükşehir Belediye Başkanına ben huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Burada elini taşın altına koyacak bir babayiğit gerekiyordu. Selahattin Başkan’a gittiğimiz zaman, Belediye Başkanımız şehrin emini olarak esnafımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız, dedi. Çok güzel bir mekân yaptılar. Yapanlara bütün esnafım adına, şahsım adına Selahattin Başkanıma çok teşekkür ederim. Gerçekleri söylemek herkesin hakkıdır. Malatya yıkılmış bir şehir değil, çökmüş bir şehir. Selahattin Başkanımla depremin beşinci, altıncı günü ilçeleri, köyleri dolaştığımız zaman insanların nasıl bir ızdırap çektiğini, nasıl bir el uzatmayı beklediklerini ben yerinde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızdan tek isteğim, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Başkanını Malatya’ya bırakın. Malatya’ya hizmet edeceklere bırakın. Malatya’yı tanımayanı bizim başımıza getirmeyin. Malatya çökmüş, yıkılmış bir şehir. Ekibi olan, şehri bilen, gezen, bütün sorunları dile getiren kişi Malatya’yı ayağa kaldırır. Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a sonsuz teşekkür ediyorum. Sonuna kadar da destekleyeceğiz”

dedi.

“BİNLERCE KİLOMETRE ALTYAPI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİK”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“6 Şubat Tarihinde vuku bulan depremle birlikte vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması azim ve kararlılığında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak binlerce kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanı Yardımcımızın Malatya ziyaretlerinde Ankara, İstanbul, İzmir ağlamadan hizmetler nasıl yapılıyor gelin Malatya’da görün, dediğini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız; bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir taraftan altyapı ve üstyapı hizmetleri yapılırken bir yandan da Malatya’nın yıllardır söylenen ve bir türlü yapılamayan hizmetlerin hepsi yapıldı. Esnaflarımız için kalıcı olacakları ve rahat bir şekilde çalışacakları ortamı sunma gayreti içerisindeyiz. Gerekli görüşmeleri yapıp bu iş merkezindeki dükkânları esnaflarımıza tahsis ediyoruz”

diye konuştu.

“ESNAFLARIMIZA İŞ YERLERİNİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

Başkan Gürkan,

“Yapılan işlere nankörlük edersek bedelini düşünmemiz lazım. Şevket Başkanım başta olmak üzere, oda başkanlarımız kendi oda üyelerinin faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında çok büyük çaba gösterdiler. Her zaman ‘yapıldı’ ifadesini kullandım. Malatya tarihinde yapılan hizmetlerin kat kat üzerinde hizmetlerimiz oldu. Türkiye’nin en ucuz suyu, ekmeği, taşımacılığı Malatya’da. Bu tesadüf değildir. Bu şehrin dengesini bozmaya kalkışanlara müsaade etmeyelim. Birliğimizi, beraberliğimizi daima muhafaza edelim. Malatya’yı tüm Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kanaat önderleriyle, tüm paydaşlarıyla; devlet-millet iş bilirliği içerisinde hep birlikte ayağa kaldıracağız. Yeter ki düşüncemiz sağlam olsun. 20 yıllık Belediye Başkanlığı hayatımda kimseyi yanıltmadım. Esnaflarımıza iş yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Helal ve bol kazançlı günler diliyorum”

açıklamalarıyla konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: BÜLTEN