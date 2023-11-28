O şehirde okullar 1 gün tatil edildi

Erzurum Valiliği, hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.