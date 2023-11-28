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O şehirde okullar 1 gün tatil edildi

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Erzurum Valiliği, hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
O şehirde okullar 1 gün tatil edildi mask
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Erzurum Valiliği, hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Erzurum il merkezinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada,

"İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 28 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır"

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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28 Kas 2023 - 01:20 - Yaşam

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