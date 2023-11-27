En soğuk şehir -11’i gördü Yeşilyurt, Hekimhan ve Akçadağ rekora yaklaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’nin en soğuk şehri Bolu oldu. Şehirde hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11.3 olarak ölçüldü. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahalle ise en soğuk lokasyonlar arasına girdi. İşte Malatya’da ölçülen en düşük sıcaklıklar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Kasım 2023 özelinde “Ölçülen En Düşük Sıcaklıklar” verilerine göre, Türkiye’nin en soğuk şehri Bolu oldu. Şehirde hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 11.3 olarak ölçüldü. Bolu’yu eksi 10,2 ile Düzce ve eksi 10,0 ile Çankırı izledi.
MALATYA’DA ÖLÇÜLEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Elde edilen verilere göre, bugün Malatya’da ölçülen en düşük sıcaklıklar ve konumları ise şöyle:
Malatya, Yeşilyurt/Üçgöze -4,2
Malatya, Hekimhan/Kurşunlu -2,6
Malatya, Akçadağ/Hançerli -2,5
Malatya, Hekimhan/Köylüköyü -1,6
Malatya Hekimhan merkez -0,3
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.