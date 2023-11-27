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Elazığ’a acil iniş yapan uçağın yolcuları panik yaşadı

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Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Elazığ’a acil iniş yapan uçağın yolcuları panik yaşadı mask
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Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Kas 2023 - 23:50 - Gündem

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