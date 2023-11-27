Elazığ’a acil iniş yapan uçağın yolcuları panik yaşadı

Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, yakıtı kritik seviyenin altına düşünce Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Vatandaşların panik dolu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara-Diyarbakır seferini yapan Anadolujet uçağı, hava şartlarından dolayı Elazığ Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Yolcuların Elazığ’dan karayolu ile Diyarbakır’a gönderildiği olayda yaşanan panik dolu anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde yolcuların 'Bismillahirrahmanirrahim' dedikleri, salavat getirdikleri ve "Uçak iniyor" diye bağırdıkları görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.