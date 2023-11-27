10 Ağustos Malatya depremi mağdurları dikkat!

Malatya Battalgazi Kaymakamlığı, 10 Ağustos’ta yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan itirazlar üzerine gerçekleştirilen hasar tespitlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen ve şehri paniğe bürüyen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0 üzeri 2 deprem daha meydana gelmişti. Bu kapsamda bazı noktalarda vatandaşlar hasar tespitlerinin yeniden yapılmasını talep etmişti.

İŞTE O DUYURU

Bu bağlamda Battalgazi Kaymakamlığı, 10 Ağustos’ta yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra yapılan itirazlar üzerine gerçekleştirilen hasar tespitlerine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Diğer kaymakamlıkların aynı duyuruyu yapıp yapılmadığı bilinmezken Battalgazi Kaymakamlığı muhtarlara konuya ilişkin şu mesajı gönderdi:

“10 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen 5.3 şiddetli deprem sonrası itiraz üzerine yapılan hasar tespitlerine ait afetzede listelerini ilan edilmek üzere Kaymakamlığımızdan ivedi olarak teslim almanız gerekmektedir. Listeyi almayan muhtarlarımızın bilgisine sunulur.”

Yaşanan o depremden sonra itirazda bulunan vatandaşların muhtarlarla iletişim halinde olmaları önem arz ediyor.