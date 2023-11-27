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Hasta çocuk için seferber oldular

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Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuğu JAK kurtardı.
Hasta çocuk için seferber oldular mask
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Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuğu JAK kurtardı. Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuk, jandarma ekiplerince hastaneye götürüldü.
Erzurum merkez ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Palandöken ilçesi kırsal kesiminde kardan dolayı yolu kapanan Biryepiri mezrasında hastalanan B.S. (5) adlı çocuk, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından kar motorları ile bulunduğu bölgeden alınarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Kas 2023 - 21:38 - Asayiş

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