Hasta çocuk için seferber oldular

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuğu JAK kurtardı. Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolu kapanan mezrada hastalanan çocuk, jandarma ekiplerince hastaneye götürüldü.

Erzurum merkez ve ilçelerinde bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşandı. Palandöken ilçesi kırsal kesiminde kardan dolayı yolu kapanan Biryepiri mezrasında hastalanan B.S. (5) adlı çocuk, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK Timleri tarafından kar motorları ile bulunduğu bölgeden alınarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı