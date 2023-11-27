“Ne bakıyorsun?” kavgasında 3 kişi tutuklandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir grup arasındaki kavgayı uzaktan izleyen gencin “Ne bakıyorsun”? diyerek silahla yaralandığı olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İddiaya göre, 25 Kasım günü Tufanpaşa Mahallesi’nde kavga eden şahıslara bakan genç kurşunların hedefi oldu. Şıh Efendi Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir grup arasında kavga çıktı. Kavgayı uzaktan izleyen S.Y. (17), bir kişi tarafından "Ne bakıyorsun?" diye uyarıldı. S.Y. ile tartışan şüpheli, silahını çıkarıp ateş etti. Sağ kolundan yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayda kullanılan silahı ele geçirdi. Olayla ilgili A.B.K, D.Ö. ve Ç.K. gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı