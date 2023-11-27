Sivas karla buluştu

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Sivas’ta hava sıcaklığındaki ani düşüşle birlikte başlayan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Sivas’ta öğleden sonra etkili olan kar yağışı vatandaşları mutlu etti. Kar yağışını gören vatandaşlar, fotoğraf çekinerek karın keyfini çıkarttı. Büşra Çiğdem Biçer, kar yağışından mutlu olduğunu belirterek,

“İl dışında çalıştığım için 4 senedir memlekete gelemiyordum. Geldiğimde kara denk geldim ve çok mutlu oldum. Şu anda kar yağışının tadını çıkarıyorum. Sivas soğuk havasıyla meşhur bir memleket, karın yakıştığı bir memleket. Ben karı görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlarımla burada buluşmak için bekliyordum ve kar yağışı başladı. Fotoğraf çekinerek bu güzel manzarayı ölümsüzleştirmek istedim”

dedi.

“Kar demek bereket demek”

Hamza Arslan da kar yağışının bereketli olduğunu söyleyerek,

“Sivas’a kar yağıyor ve mutluyuz. Kar demek bereket demek. Kar yağışı biz Sivaslıları mutlu etti. Çocuğum kar yağışını seviyor ve onunla birlikte fotoğraf çekindik”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı