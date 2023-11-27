Gazze Şeridi’ndeki insani ara uzatıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari, Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Gazze Şeridi’nde 24 Kasım saat 07.00’de başlayan insani ara sona ermesine saatler kala uzatıldı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Katar’ın devam eden arabuluculuk çalışmaları kapsamında Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Katar ve Mısır ile Gazze Şeridi’ndeki insani aranın aynı şartlara uygun olarak uzatıldığı bildirildi.

Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı Diaa Rashwan daha önce yaptığı açıklamada, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda Gazze Şeridi’ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda anlaşmanın yakın olduğunu belirtmiş, iki günlük uzatmanın 20 İsrailli ve 60 Filistinli esirin karşılıklı serbest bırakılmasını içereceğini aktarmıştı.

Dördüncü takasta gecikme yaşanıyor

Anlaşma kapsamında henüz 4’üncü esir takası gerçekleşmezken, İsrail Başbakanlığı Hamas tarafından serbest bırakılması beklenen son rehine grubunun ailelerine bilgi verildiğini açıkladı. Takastaki gecikmenin listedeki çocukların esaret altında olabilecek anneleri veya büyükanneleriyle birlikte serbest bırakılmalarının sağlanması da dahil olmak üzere devam eden bir dizi sorun nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi’nde insani aranın başlamasından bu yana Hamas tarafından 3 grup halinde 39 İsrailli ile biri çifte vatandaş olmak üzere 19 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı