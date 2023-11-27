Battalgazi’de taşkın emniyeti Derme Deresi’ne 1500 metrelik duvarlar örülecek

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 4. kısım Derme Deresi taşkın koruma inşaatı işi yapılacak. Yüklenici firmanın nasıl çalışmalar yapacağına ilişkin ayrıntılar verilirken, ilçe merkezinin taşkınlara karşı emniyetli hale geleceği de belirtildi. İşte detaylar…

Son yıllarda yağışların mevsim bazlı fazla olması ve taşkınların yaşanması nedeniyle bazı önlemlerin alınması önem arz ediyordu. Bu bağlamda bir gelişme yaşandı.

Malatya’da son yıllarda mevsim bazlı yağışlar fazla oluyor. Öyle ki sel ve su baskınları da artık daha fazla yaşanıyor. Bu bağlamda önlemlerin alınması önem arz ediyor. Konuyla ilgili bir gelişme de yaşandı.

Malatya Battalgazi ilçesi 4. kısım Derme Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

NELER YAPILACAK?

Malatya Battalgazi ilçesi 4. kısım Derme Deresi taşkın koruma inşaatı işine ait sözleşme, Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ile yüklenici firma arasında imzalandı.

Sözleşmesi imzalanan iş kapsamında 1.500 metre çift taraflı kargir duvar, 550 metre çift taraflı betonarme duvar, 3 adet menfez ile ferforje korkuluk imalatı yapılacak. Böylece bir ilçe merkezi taşkın zararlarına karşı daha emniyetli hale gelmiş olacak.