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Öğrenci evinde elektrikli şofben yangını

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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir öğrenci pansiyonunun banyosunda bulunan elektrikli şofbenden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Öğrenci evinde elektrikli şofben yangını mask
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Ordu’nun Ünye ilçesinde bir öğrenci pansiyonunun banyosunda bulunan elektrikli şofbenden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Atatürk Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan 5 katlı pansiyonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pansiyonun 4’üncü katında bulunan banyodan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların çıktığını gören pansiyon görevlileri, kısa sürede öğrencileri dışarı çıkardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Pansiyon görevlileri öğrencileri güvenli bir yere alırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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27 Kas 2023 - 20:41 - Asayiş

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