Malatya’da ‘yok artık’ dedirten olay! Tam 5 milyon 500 bin tane ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi
Malatya'da bir araçta 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, araç sahibi E.K'ye yasal işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.