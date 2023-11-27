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Malatya’da ‘yok artık’ dedirten olay! Tam 5 milyon 500 bin tane ele geçirildi

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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi
Malatya’da ‘yok artık’ dedirten olay! Tam 5 milyon 500 bin tane ele geçirildi mask
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ankara yolunda şüphe üzerine durdurdukları araçta 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi

Malatya'da bir araçta 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara yolunda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 555 koli içerisinde 5 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi. Polis ekipleri, araç sahibi E.K'ye yasal işlem yaptı. 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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27 Kas 2023 - 20:30 Malatya- Asayiş

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