Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatime Özbay’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Başakşehir 2 Sitesi, No: 1/22, Yeşilyurt.
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hacı Bayram Kızıldil’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Yavuzeli Caddesi, No:16, Battalgazi.
61 yaşında vefat eden ve Bitlis Şehir Mezarlığına defnedilen Sinan Kökel’in taziye adresi: Bitlis
75 yaşında vefat eden ve Akçadağ Muratlı Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Kalı’nın taziye adresi: Muratlı Mahallesi, Akçadağ.
0 yaşında vefat eden ve Yaka Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mustafa Aslan’ın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında vefat eden ve Çelikhan Başpınar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Ayişe Sonkaya’nın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, Çelikhan.
85 yaşında vefat eden ve Akçadağ Yeniköy Mahallesi Mezarlığına defnedilen Mustafa Parlakdaş’ın taziye adresi: Yeniköy Mahallesi, Akçadağ.
67 yaşında vefat eden ve Kuluncak İrisulu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Latife Seven’in taziye adresi: İrisulu Mahallesi, Kuluncak.
74 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Mezarlığına defnedilen Emine Doğan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Şehir Sultan Evleri, Yeşilyurt.
67 yaşında vefat eden ve Erzincan Şehir Mezarlığına defnedilen Güngören keçeli’nin taziye adresi: Kemaliye, Erzincan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.