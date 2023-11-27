3 milyon euro’ya transfer olmuştu Şimdiki piyasa değeri 300 bin euro

2017-2018 sezonunda Yeni Malatyaspor flaş transfer olarak hafızalara kazınan bir transfer gerçekleştirmiş ve takımda stoper mevkide kanayan yaraya merhem olan Arturo Mina Arjantin’den Malatya’ya transfer olmuştu. Tercübeli stoper Yeni Malatyaspor’da forma giyindiği dönemde savunmanın adeta bel kemiği haline gelmişti. Kısa sürede hem Malatya’ya hem Türkiye’ye ayak uyduran Arturo Mina 3 Milyon Euro gibi bir bedelle Yeni Malatyaspor’a transfer oldu.

Yeni Malatyaspor ile 85 karşılaşmaya çıkan Ekvador’lu stoper 7 gol 3 asist başarısı gösterdi. Arturo Mina hem Süper Lig’de hem Türkiye Kupası’nda hem de Avrupa Ligi eleme maçlarında Yeni Malatyspor’un savunmadaki vazgeçilmez ismi oldu.

2014 yılının Ekim ayında Ekvador milli takımı ile ilk karşılaşmasına çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu 2020-2021 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 400 bin Euro karşılığında transfer oldu. Bir sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor formasını terleten Arturo Mina yaklaşık 1 yıl kulüpsüz kaldı. Daha sonra Ekvador 1. Lig takımlarından Mushuc Runa SC takımına katılan deneyimli savunma oyuncusu son olarak Bolivya 1. Lig takımlarından Palmaflor del Tropico takımında mücadele etmeye başladı.

Yeni Malatyaspor’a 3 Milyon Euro ile transfer olan Arturo Mina’nın şuan ki güncel piyasa değeri 300 bin Euro. Kariyeri boyunca 5 kez kırmızı kart gören 33 yaşındaki deneyimli stoper 65 kez de sarı kart gördü. Arturo Mina futbolculuk kariyerinde 273 kez profesyonel takımlarda forma terletirken 17 gol kaydedip 7’de asist yaptı. 1,90 boyundaki stoper Arturo Mina yan mevki olarak ön liberoda da oynayabiliyor.