Kayseri dikkat! 10 İlçeye uyarı geldi

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Yarın 08.30 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Germir Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Subaşı, Büyük Bürüngüz Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Ovaçiftlik Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Yeşilbağ Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Şenyurt, Bakarcak Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Yarımtepe Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pınarbaşı İlçesine bağlı Pazarören, Oruçoğlu, Yeregeçen Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Gemerek İlçesine bağlı Eğerci Göksu, Eğerci Karşıyaka, Eğerci Bahçelievler, Tekmen Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Salur, Bağpınar, Karahöyük, Yeşilyurt, Gömeç Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.30 saatleri arasında İncesu İlçesine bağlı Kızılören Aşagı, Kızılören Tabaklı, Kızılören Ötebatan Mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Gazi Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Mahzemin Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Talas ve Bünyan İlçesine bağlı Koçcağız, Dağardı Mahallelerine,
Yarın 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Gemerek İlçesine bağlı Sızır Yeni Mahallelerine elektrik enerjisi verilmeyecek.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.