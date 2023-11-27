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Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalar sonucunda 3 askerimizin şehit olduğu bilgisi verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde girilen çatışmalar sonucunda Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu.
Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var mask
Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var
Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit haberini vererek şehitlerimiz için, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Bölücü Terör Örgütü mensupları ile girilen temas sonucunda Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” diyerek bildirdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
# İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, son dakika

27 Kas 2023 - 14:16 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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