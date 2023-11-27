27 Kas 2023 - 14:16 - Gündem

Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalar sonucunda 3 askerimizin şehit olduğu bilgisi verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde girilen çatışmalar sonucunda Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu.