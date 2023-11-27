Bakan Acı Haberi Duyurdu 3 Şehidimiz Var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit haberini vererek şehitlerimiz için, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” dedi.
“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”
Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Bölücü Terör Örgütü mensupları ile girilen temas sonucunda Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış, Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” diyerek bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.