Oluklu Mahallesi’nin Yolları Yenileniyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün Oluklu Mahallesindeki çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un ulaşım kalitesini daha iyi bir seviyeye çıkarmak için ilçenin dört bir tarafında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

NÜFUSU ARTAN KIRSAL KESİMLER GELİŞİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinden sonra nüfusu artan kırsal yaşam alanlarımızın yaşam kalitesini artırmak, ulaşım ağının konforunu yükseltmek amacıyla ilçemizin dört bir tarafında sürdürdüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ulaşım konforu yüksek, araç ve yaya trafiği akıcı, sağlıklı ve güvenli yollara sahip bir Yeşilyurt’u bugünden geleceğe emanet etmek için planlamaya aldığımız yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Aylardır ilçemizin dört bir köşesinde her türlü hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz nüfusu artmasıyla birlikte yol ihtiyacı da artan mahallelerimizden Oluklu mahallemizi kaliteli yollarla buluşturmak için canla başla çalışıyor. Sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarımızın yanı sıra bakım ve tadilat çalışmalarıyla Oluklu mahallemizi güzel yollarla buluşturup, bölgeye ulaşımı kolaylaştırıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“MAHALLE MUHTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Çınar ekiplere yardımda bulunan mahalle muhtarına teşekkürlerini bildirerek, “Çalışmalarımız sırasında ekiplerimize yardımlarını esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte ilçemizin hem bugününe hem de geleceğine güzel ve kaliteli eserler emanet etmek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesinden talep ettikleri her türlü hizmeti aldıklarını söyleyen Oluklu Mahalle Muhtarı Ali Şenci, devam eden yol açma, yol yenileme ve düzenleme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: BÜLTEN