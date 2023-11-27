Komşu’da korkutan deprem

Bingöl'ün Yayladere ilçesi Zeynelli köyü kırsalında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Zeynelli köyü kırsalında yerin 21 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bölgede herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı