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Okul yolunda feci kaza! Daha 10 yaşındaydı

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Gaziantep'te sabah okula giderken yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan otomobilin sürücü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Okul yolunda feci kaza! Daha 10 yaşındaydı mask
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Kaza, sabah 06.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okula gitmek için evden çıkan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Buğrahan Yiğit'e yolun karşısına geçmek isterken hızla gelen B.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan çocuk ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede küçük Buğrahan Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, olay yerinde ve ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÇARPIP KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan küçük çocuğa çarparak olay yerinden kaçan B.A. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Kas 2023 - 13:38 Gaziantep- Bölge

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